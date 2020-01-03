Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Наказание Райо Вальекано по делу Зозули приостановили
Наказание Райо Вальекано по делу Зозули приостановили
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии

Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
18:24 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Додо и Майкон получили в олимпийскую сборную Бразилии.

Два игрока "Шахтера" - полузащитник Майкон и защитник Додо приглашены в Олимпийскую U23 сборную Бразилии.

Совсем скоро "селесао" стартуют в южноамериканском предолимпийском турнире, который пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

"Селесао" предстоит играть в группе B со сборными Перу, Уругвая, Боливии и Парагвая.

Наполи подпишет защитника Тотенхэма

Две лучшие команды группы выйдут в финальную часть, сформируют квартет с двумя сильнейшими из группы А (Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла) и разыграют две путевки на Олимпиаду, которая летом состоится в Токио.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Майкон, УПЛ, Додо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года
02 Динамо подписало игрока российского клуба
03 Именитая фигуристка провалила допинг-тест
04 Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
05 Аутсайдер АПЛ нацелился на форварда Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь