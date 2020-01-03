Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии

Новости спорта:Додо и Майкон получили в олимпийскую сборную Бразилии.

Два игрока "Шахтера" - полузащитник Майкон и защитник Додо приглашены в Олимпийскую U23 сборную Бразилии.

Совсем скоро "селесао" стартуют в южноамериканском предолимпийском турнире, который пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

"Селесао" предстоит играть в группе B со сборными Перу, Уругвая, Боливии и Парагвая.

Две лучшие команды группы выйдут в финальную часть, сформируют квартет с двумя сильнейшими из группы А (Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла) и разыграют две путевки на Олимпиаду, которая летом состоится в Токио.