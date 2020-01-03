Вальверде рассказал о планах Барселоны в зимнее трансферное окно

Новости спорта:Эрнесто Вальверде уверен, что Барселону зимой никто не покинет.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался относительно трансферных планов клуба.

– Вы считаете, что зимой никто не придет?

– Аленья ушел [в «Бетис»]. Я думал, что это не получится так скоро, но у него был шанс уйти, потому что была такая опция в контракте. Теперь у нас на одного игрока меньше, но я не думаю, что кто-то еще уйдет. Я не должен думать об этом.

– Насколько это может повлиять на ситауцию с Артуро Видалем?

– Посмотрим. Думаю, что в переговорах всегда будут спорные моменты. Все будет решено, но внутри клуба. Общаемся с Артуро, он не изменился. Не вижу никаких проблем.

– Вас беспокоит отсутствие Артура?

– Плохо, что он отсутствует, не буду это отрицать. Посмотрим, как он восстановится. Я бы не хотел, чтобы это было так, как в прошлом году. Он нужен нам на 100%», – сказал Вальверде.