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Гиггз: Мне жаль Сульшера

Гиггз: Мне жаль Сульшера
22:04 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гиггз поделился мнением с журналистами о Оле-Гуннаре Сульшере.

«Манчестер Юнайтед» стоит расстаться с Полем Погба, несмотря на его качества, считает Райан Гиггз.

«Мне жаль Оле Сульшера, потому что он должен постоянно отвечать на вопросы о Поле Погба,- сказал Райан Optus Sport.- Я говорю, о том, что «Юнайтед» в данный момент хорошо играет, и без него. Он вышел и хорошо сыграл в нескольких матчах, но сейчас ситуация разочаровывает.

Он талантливый, мы все время о нем говорим, но он не демонстрирует стабильность в играх за «Манчестер Юнайтед». Оле может иметь дело только с теми игроками, которые готовы на данный момент. Постоянно отвечать на вопросы об игроке, который по слухам то уходит, то получает травму, то находится где-то еще, когда он должен быть на тренировке в Каррингтоне, понятно, что все это расстраивает тренера.

Вы не можете не задействовать Погба, если он в хорошей форме, потому что у вас нет никого в составе с таким уровнем мастерства. Пусть он разговаривает на поле, меня именно так воспитали. Ты все говоришь своей игрой на поле.

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Все это грустно, потому что у парня действительно есть мастерство. Но как я уже сказал, он не показывает стабильности со времени своего возвращения в «Манчестер Юнайтед».

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Поль Погба, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Райан Гиггз.
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