Петряк может стать участником громкого трансферного обмена

Новости спорта:Иван Петряк, скорее всего, летом сменит команду.

Полузащитник Иван Петряк может покинуть Фехервар следующим летом, информирует NB1.

Фехервар заинтересован в подписании Адама Дьюрчо из Академии Пушкаша и готов обменять его на украинского вингера. Ожидается, что стороны не будут пытаться осуществить эту сделку до лета.

Петряк перешел в Фехервар прошлым летом из Шахтера за 1,6 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 22 поединка в футболке "види", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Тамаш Кадар может перейти в Фехервар.