Украинец признан тренером десятилетия в европейском клубе

Новости спорта:Сергей Ребров признан лучшим тренером Ференцвароша последней декады.

Болельщики венгерского Ференвароша решили подвести итоги прошедшего десятилетия и провели голосование, с помощью которого определили лучших игроков и тренера за последние десять лет.

Безоговорочным лидером в этом рейтинге стал наш украинский специалист. Сергей Ребров стал не только лучшим тренером Ференцвароша, но колоссально оторвался от преследователей, набрав 72,2% голосов.

На втором месте оказался Томас Долль (16,5%), который работал в венгерском клубе 5 лет – с 2013 по 2018 гг. Третью строчку занял Рикардо Мониз (3,4%), который тренировал Ференцварош в сезоне 2012/13.

Стоит отметить, что в символическую сборную десятилетия попали 6 действующих игроков Ференцвароша, однако среди них не оказалось ни одного украинца.