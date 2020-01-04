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Украинец признан тренером десятилетия в европейском клубе

Украинец признан тренером десятилетия в европейском клубе
08:15 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Ребров признан лучшим тренером Ференцвароша последней декады.

Болельщики венгерского Ференвароша решили подвести итоги прошедшего десятилетия и провели голосование, с помощью которого определили лучших игроков и тренера за последние десять лет.

Безоговорочным лидером в этом рейтинге стал наш украинский специалист. Сергей Ребров стал не только лучшим тренером Ференцвароша, но колоссально оторвался от преследователей, набрав 72,2% голосов.

На втором месте оказался Томас Долль (16,5%), который работал в венгерском клубе 5 лет – с 2013 по 2018 гг. Третью строчку занял Рикардо Мониз (3,4%), который тренировал Ференцварош в сезоне 2012/13.

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Стоит отметить, что в символическую сборную десятилетия попали 6 действующих игроков Ференцвароша, однако среди них не оказалось ни одного украинца.

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ФК Динамо (Киев), Сергей Ребров, Ференцварош, Марко Девич, Новости футболов.
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