Английский защитник не хочет возвращаться в МЮ

Новости спорта:Смоллинг намерен остаться в Роме.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, играющий на правах аренды за Рому, хочет продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Рома вступит в переговоры с МЮ о выкупе англичанина в том случае, если сам футболист заявит о желании остаться в Риме.

Ожидается, что Красные дьяволы получат за трансфер Криса сумму порядка 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смоллинг сыграл за Рому в 15 матчах и забил 2 гола во всех турнирах. Центбрек без замен отыграл в 12 матчах итальянского чемпионата.