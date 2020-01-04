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Английский защитник не хочет возвращаться в МЮ

Английский защитник не хочет возвращаться в МЮ
09:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Смоллинг намерен остаться в Роме.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, играющий на правах аренды за Рому, хочет продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Рома вступит в переговоры с МЮ о выкупе англичанина в том случае, если сам футболист заявит о желании остаться в Риме.

Ожидается, что Красные дьяволы получат за трансфер Криса сумму порядка 15 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Смоллинг сыграл за Рому в 15 матчах и забил 2 гола во всех турнирах. Центбрек без замен отыграл в 12 матчах итальянского чемпионата.

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Крис Смоллинг, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Roma.
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