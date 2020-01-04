По стопам Нойера: вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию

Новости спорта:Футболист присоединится к баварцам в конце сезона.

Бавария объявила о заключении контракта с вратарем Шальке Александром Нюбелем. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Голкипер присоединиться к команде 1 июля 2020 года. Отмечается, что футболист перейдет в Баварию на правах свободного агента, а соглашение с мюнхенским клубом будет рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Нюбель выступает за Шальке с 2015 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 15 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что основной вратарь Баварии Мануэль Нойер отказался уступить место в воротах Нюбелю.