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Интер проведет грандиозную продажу игроков

Интер проведет грандиозную продажу игроков
15:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Интер хочет продать игроков на € 150 млн.

"Интер" намерен выручить солидную сумму с продажи игроков в два ближайших трансферных окна, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, этой зимой и ближайшим летом "нерадзурри" намерены продать семерых футболистов: защитника Эстевана Дальбера, полузащитников Раджу Найнгголана, Жоау Мариу и Ивана Перишича, а также нападающих Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэла Барбозу. Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Интер" занимает первое место. В активе "нерадзурри" 42 очка после 17 туров. "Ювентус", который занимает второе место, команда Антонио Конте опережает лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола.
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