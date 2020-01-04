Интер проведет грандиозную продажу игроков

Новости спорта:Интер хочет продать игроков на € 150 млн.

"Интер" намерен выручить солидную сумму с продажи игроков в два ближайших трансферных окна, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, этой зимой и ближайшим летом "нерадзурри" намерены продать семерых футболистов: защитника Эстевана Дальбера, полузащитников Раджу Найнгголана, Жоау Мариу и Ивана Перишича, а также нападающих Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэла Барбозу. Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Интер" занимает первое место. В активе "нерадзурри" 42 очка после 17 туров. "Ювентус", который занимает второе место, команда Антонио Конте опережает лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.