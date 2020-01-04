Моуринью: На каком месте Ливерпуль завершил первый сезон при Клоппе?

Новости спорта:Жозе Моуринью на примере работы Юргена Клоппа объяснил, что ем нужно время в новом клубе.

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью на примере работы Юргена Клоппа в "Ливерпуле" объяснил, что ему нужно время для построения команды.

"Ливерпуль" — лучшая команда в мире на сегодняшний день. Я использовал помощь Google и убедился, что Клопп присоединился к клубу в октябре 2015 года. Сейчас на дворе 2020-й. С того времени было уже восемь трансферных окон.

Самое главное — Клопп успел навязать свою философию, внедрить свои методы тренировок, чтобы оставить след. Они работали шаг за шагом, и эта фантастическая работа принесла такие прекрасные результаты. Где они завершили первый сезон? Восьмыми! Четыре года спустя "Ливерпуль" — лучшая команда в мире", — приводит слова Моуринью Record.