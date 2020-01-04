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Суббота, 04.01.2020
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Французский клуб по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона

Французский клуб по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона
16:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Позже в клубе извинились перед болельщиками за допущенную оплошность.

Французский "Нанси" разослал болельщикам неудачное поздравление с Новым годом, сообщает Goal.com.

Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указывать расположение стадиона "Стад Марсель Пико". Рассылка сопровождалась сообщением со словами "Моё место здесь". Однако в "Нанси" допустили ошибку и указали координаты не своего стадиона, а местного кладбища.

Позже в клубе извинились перед болельщиками за допущенную оплошность. "Нанси" хочет успокоить болельщиков. Поздравительное сообщение, опубликованное во вторник вечером, было электронным макетом. Стадион был перемещён на карту после его создания, а координаты GPS арены были изменены. Новое поздравительное сообщение, которое будет отправлено в ближайшие дни, определённо укажет ваше место на "Стад Марсель Пико", — сказано в заявлении "Нанси".

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Франция, Футбол, Новости футбола, ФК Нанси.
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