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Суббота, 04.01.2020
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Шальке лишил Нюбеля капитанской повязки после объявления о его трансфере

Шальке лишил Нюбеля капитанской повязки после объявления о его трансфере
17:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Новым капитаном "кобальтовых" станет Маскарель.

Голкипер Александер Нюбель больше не будет капитаном Шальке после того, как подписал соглашение с Баварией, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Немецкий вратарь подписал пятилетний контракт с мюнхенским клубом и присоединится к нему следующим летом, когда получит статус свободного агента.

"Мы решили по взаимному согласию, что Алекс больше не будет исполнять роль капитана", – заявил главный тренер "кобальтовых" Давид Вагнер.

Новым капитаном Шальке станет полузащитник Омар Маскарель.

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В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 17 поединков в составе Шальке, из которых 5 отстоял на ноль.

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ФК Бавария, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Александер Нюбель.
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