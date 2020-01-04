Шальке лишил Нюбеля капитанской повязки после объявления о его трансфере

Новости спорта:Новым капитаном "кобальтовых" станет Маскарель.

Голкипер Александер Нюбель больше не будет капитаном Шальке после того, как подписал соглашение с Баварией, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Немецкий вратарь подписал пятилетний контракт с мюнхенским клубом и присоединится к нему следующим летом, когда получит статус свободного агента.

"Мы решили по взаимному согласию, что Алекс больше не будет исполнять роль капитана", – заявил главный тренер "кобальтовых" Давид Вагнер.

Новым капитаном Шальке станет полузащитник Омар Маскарель.

В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 17 поединков в составе Шальке, из которых 5 отстоял на ноль.