Ювентус решил не продавать Рабьо этой зимой

Новости спорта:Адриен Рабьо останется игроком туринского клуба как минимум до лета.

Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение не продавать полузащитника Адриена Рабьо в это зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны лондонского "Арсенала" и "Эвертона", сообщает Goal.

Рабьо присоединился к "Ювентусу" на правах свободного агента летом 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и 3 встречах Лиги чемпионов. На счету хавбека ни одного забитого мяча и ни одной результативной передачи.

Предыдущим клубом Адриена был "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2012 по 2019 год.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 матчах команда Маурицио Сарри набрала 42 очка.