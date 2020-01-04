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Планы Динамо на январь

Планы Динамо на январь
18:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Футбольный клуб "Динамо" (Киев) опубликовал полные планы работы на январь.

10 января команда выйдет из отпуска, сообщает пресс-служба столичного клуба.

10-11 января динамовцы пройдут медобследование и до 14-го числа будут участвовать в тренировках на своей базе под Киевом. На следующий день подопечные Алексея Михайличенко отправятся на сбор в Турцию.

В ходе сбора команда проведет контрольные матчи против польской "Легии" (19 января), азербайджанского "Нефтчи" (20 января), белорусского клуба "Динамо" из Бреста (27 января) и "Кайрата" из Казахстана (28 января).

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Кроме того, "Динамо" примет участие в товарищеском турнире Gloria Cup (23-24 января), где также выступят "Вардар" (Северная Македония) и "Хайдук" (Хорватия).

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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