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Линекер: Гвардиола изменил футбол в АПЛ

Линекер: Гвардиола изменил футбол в АПЛ
20:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гари Линекер сравнил сэра Алекса Фергюсона с Хосепом Гвардиолой.

Бывший нападающий национальной команды Англии Гари Линекер сравнил бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой по уровню влияния на английскую Премьер-лигу.

"С огромным уважением отношусь к достижениям сэра Алекса, и, конечно, он является самым успешным, но это совсем другое. Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нём. От нашей одержимости прямолинейной игрой — к тотальному футболу. А раньше говорили, что это невозможно", — написал Линекер в "Твиттере" в ответ на высказывание Арджуна Прадипа, который выразил мнение, что Фергюсон оказал на АПЛ больше влияния, чем Гвардиола.

После 21 тура "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Горожане" на 14 очков отстают от "Ливерпуля", который идёт первым и имеет один матч в запасе.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Гари Линекер.
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