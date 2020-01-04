Реал прервал трехматчевую серию без побед в Примере

Новости спорта:В матче 19-го тура испанской Примеры "Хетафе" принимал мадридский "Реал".

Встреча прошла в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал голкипер "Хетафе" Давид Сория, отправивший мяч в собственные ворота на 34-й минуте. В начале второго тайма преимущество "сливочных" увеличил защитник Рафаэль Варан. В добавленное время отличился хавбек мадридцев Лука Модрич.

"Реал" прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. В предыдущих встречах команда Зинедина Зидана сыграла вничью с "Атлетиком" (0:0), "Барселоной" (0:0) и "Валенсией" (1:1). Для "Хетафе" это поражение стало вторым подряд.

"Реал", набрав 40 очков, возглавил турнирную таблицу Примеры, "Хетафе" (30) занимает седьмое место.