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Суббота, 04.01.2020
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Ради перехода в Баварию Нюбель отказался от высокой зарплаты в Шальке

Ради перехода в Баварию Нюбель отказался от высокой зарплаты в Шальке
21:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Стали известны детали подписанного вратарём Александром Нюбелем контракта с "Баварией.

Как сообщает Sport1, годовой оклад бывшего игрока "Шальке-04" составляет € 5,5 млн.

Интересно, что "Шальке", пытаясь удержать 23-летнего футболиста, предлагал ему переподписать соглашение — по новому контракту ему бы полагалось € 7 млн в год.

Напомним, игроком "Баварии" Нюбель станет следующим летом. Действующий чемпион Германии не заплатит за трансфер ни копейки, ведь он переедет в Мюнхен на правах свободного агента.

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Нюбель является воспитанником "Падерборна". В "Шальке-04" перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Александр Нюбель.
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