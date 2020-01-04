Ради перехода в Баварию Нюбель отказался от высокой зарплаты в Шальке

Новости спорта:Стали известны детали подписанного вратарём Александром Нюбелем контракта с "Баварией.

Как сообщает Sport1, годовой оклад бывшего игрока "Шальке-04" составляет € 5,5 млн.

Интересно, что "Шальке", пытаясь удержать 23-летнего футболиста, предлагал ему переподписать соглашение — по новому контракту ему бы полагалось € 7 млн в год.

Напомним, игроком "Баварии" Нюбель станет следующим летом. Действующий чемпион Германии не заплатит за трансфер ни копейки, ведь он переедет в Мюнхен на правах свободного агента.

Нюбель является воспитанником "Падерборна". В "Шальке-04" перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.