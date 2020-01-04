Зинченко забил в Кубке Англии, МС прошел дальше (Видео)

Новости спорта:В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" принимал клуб четвёртого по значимости дивизиона страны "Порт Вейл".

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже на 19-й минуте матча счёт был открыт — отличился украинский легионер хозяев Александр Зинченко. Гости сравняли счёт на 35-й минуте матча, однако к перерыву всё же проигрывали — отличился Серхио Агуэро.

Во втором тайме забивал только "Манчестер Сити" — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.

Видео гола Зинченко:

Strike and pose pic.twitter.com/LbSnV5Be37 — Manchester City (@ManCity) January 4, 2020

Стоит отметить, что гол Зинченко стал для него вторым в футболке "Манчестер Сити". Впервые он отличился практически ровно год назад — 9 января 2019 года он забил в матче Кубка лиги с "Бёртоном".