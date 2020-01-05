Барселона в меньшинстве сыграла вничью с Эспаньолом

Новости спорта:"Барселона" сыграла 2:2 на чужом поле с "Эспаньолом".

Команда Месси упустила победу с «Эспаньолом».

В 19-м туре футбольного чемпионата Испании (Ла Лига) «Барселона» сыграла вничью на чужом поле с «Эспаньолом» 2:2.

В каталонском дерби первый тайм выиграл «Эспаньол». На 23-й минуте отличился Давид Лопес. После перерыва «Барселона» развернула игру в свою пользу. Мячи забивали Суарес и Видаль. Однако, гости не удержали победный счет после удаления де Йонга. Гол У Лея принес «Эспаньолу» ничью 2:2.

«Барселона» набрала 40 очков и вернула себе первое место в Ла Лиге. На второй позиции «Реал» - 40 очков. «Барса» опережает мадридцев по дополнительным показателям. Третьим идет «Атлетико» - 35 очков.