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Барселона в меньшинстве сыграла вничью с Эспаньолом

Барселона в меньшинстве сыграла вничью с Эспаньолом
01:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:"Барселона" сыграла 2:2 на чужом поле с "Эспаньолом".

Команда Месси упустила победу с «Эспаньолом».

В 19-м туре футбольного чемпионата Испании (Ла Лига) «Барселона» сыграла вничью на чужом поле с «Эспаньолом» 2:2.

В каталонском дерби первый тайм выиграл «Эспаньол». На 23-й минуте отличился Давид Лопес. После перерыва «Барселона» развернула игру в свою пользу. Мячи забивали Суарес и Видаль. Однако, гости не удержали победный счет после удаления де Йонга. Гол У Лея принес «Эспаньолу» ничью 2:2.

«Барселона» набрала 40 очков и вернула себе первое место в Ла Лиге. На второй позиции «Реал» - 40 очков. «Барса» опережает мадридцев по дополнительным показателям. Третьим идет «Атлетико» - 35 очков.

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Испания, Барселона, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, Эспаньол.
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