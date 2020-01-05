Сульшер отреагировал на возможный уход Погба

Новости спорта:Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер в очередной раз ответил на вопрос о ситуации с французом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе Поля Погба в зимнее трансферное окно.

"Покинет ли Погба наш клуб в январе? Я уверен, что Поль никуда не уйдет в ближайшее время. Он останется с нами".

Также норвежский специалист отреагировал на слухи о покупке форварда Вулверхэмптона Рауля Хименеса.

"Слухи о Хименесе? Что ж, он проводит хорошие матчи. В целом это лишь очередной классный футболист, которого связывают с переходом в Манчестер Юнайтед. Поэтому я не хочу обсуждать слухи", - приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, в текущем сезоне Погба провел семь матчей в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что агент француза Мино Райола жестко раскритиковал МЮ.