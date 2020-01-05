Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон ждет переигровка в Кубке Англии (Видео)

Новости спорта:Наверное самой интересной парой текущей стадии Кубка Англии были Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед.

Оба тренера выставили ротированный состав, дав отдых лидерам. С первых минут команды не торопились форсировать развитие событий, а потому ожидать появления опасных моментов абсолютно не стоило.

Первый стоящий момент создали подопечные Нуну Санту, когда Доэрти очутился один на дальней штанге и расстреливал ворота Ромеро — аргентинец чудом успел откинуть руку и спас команду. Манчестер Юнайтед абсолютно ничего не мог создать в атаке. Подопечные Солскьяера доходили до чужих ворот и просто грузили мяч в штрафную... на Мату.

Первая половина игры так и не подарила действительно хороших моментов, если не считать удар Доэрти. Было понятно, что во втором тайме команде активизируются, ведь никому не нужна переигровка, но первая половина прошла довольно аккуратно и скучно. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло.

Начало второго тайма прошло уже куда интереснее. Команды обменялись неплохими полумоментами, а Манчестер Юнайтед претендовал на пенальти, когда Уильямс оказался на газоне в чужой штрафной — арбитр фол не углядел. Гости также имели в своем распоряжении штрафной — Мата перехитрил голкипера, но мяч немного разминулся со створом.

После экватора второй половины игры тренеры произвели замены. Рашфорд мог стать "джокером" буквально сразу — Маркус пробил из чужой штрафной, а мяч после рикошета сотряс перекладину ворот. Хозяева ответили голом! Доэрти переправил мяч в ворота после подачи с фланга, но оказалось, что сделал он это с помощью руки, что не осталось без внимания арбитра.

Последние минуты поединка были довольно напряженными, команды не боялись рисковать, но ничего стоящего ни одна из команд создать не смогла. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат, а значит будет переигровка.

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:0

Вулверхэмптон: Радди — Коади, Саисс (Моутиньо, 71), Килман — Доэрти, Невеш, Дендонкер, Винагре (Хонни, 75) — Траоре, Эшли-Сиал (Хименес, 46), Нету

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Перейра — Чонг (Далот, 82), Мата (Фред, 70), Джеймс (Рашфорд, 70) — Гринвуд

Предупреждения: Килман, Саисс, Моутиньо — Янг