Динамо договорилось с Коринтиансом о трансфере защитника

Новости спорта:Защитник Динамо Сидклей пройдет медосмотр в новом клубе шестого января.

Защитник Динамо Сидклей в ближайшее время все-таки покинет киевский клуб. Об этом сообщает GloboEsporte.

По информации источника, 26-летний бразилец в понедельник, шестого января, прибудет в расположение Коринтианса, где пройдет медицинский осмотр.

Руководство Динамо договорилось с бразильским клубом об условиях перехода футболиста на правах аренды до конца 2020 года, по итогам которой киевляне заработают 600 тысяч евро.

Действующее соглашение Сидклея с Динамо рассчитано до 2023 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за "бело-синих".