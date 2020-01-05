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Динамо договорилось с Коринтиансом о трансфере защитника

Динамо договорилось с Коринтиансом о трансфере защитника
09:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Защитник Динамо Сидклей пройдет медосмотр в новом клубе шестого января.

Защитник Динамо Сидклей в ближайшее время все-таки покинет киевский клуб. Об этом сообщает GloboEsporte.

По информации источника, 26-летний бразилец в понедельник, шестого января, прибудет в расположение Коринтианса, где пройдет медицинский осмотр.

Руководство Динамо договорилось с бразильским клубом об условиях перехода футболиста на правах аренды до конца 2020 года, по итогам которой киевляне заработают 600 тысяч евро.

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Действующее соглашение Сидклея с Динамо рассчитано до 2023 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за "бело-синих".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Сидклей.
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