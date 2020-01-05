Манджукич забил в дебютном матче за Аль-Духаиль, но вмешался VAR (Видео)

Новости спорта:Хорватский нападающий Марио Манджукич дебютировал за катарский клуб "Аль-Духаиль".

33-летний футболист принял участие в домашнем матче 12-го тура Лиги звёзд с "Катар СК".

На 12-й минуте Манджукич отправил мяч в ворота соперника, но гол отменили после использования VAR. В итоге встреча завершилась со счётом 0:0.

Напомним, Манджукич стал игроком "Аль-Духаиля" в это зимнее трансферное окно. Ранее хорватский форвард выступал за туринский "Ювентус", мадридский "Атлетико", мюнхенскую "Баварию", "Вольфсбург", загребское "Динамо", "Загреб" и "Марсонию".

В сезоне-2018/19 Марио записал в актив 10 мячей и 6 результативных передач в 33 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.