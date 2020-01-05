"Это чего-то стоит": Алдервейрелд рассказал, как не погнался за большими деньгами

Новости спорта:Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Тоби Алдервейрелд отметил, что продлил контракт со "шпорами" из-за преданности клубу.

Ранее бельгийский защитник перешёл в "Тоттенхэм" из мадридского "Атлетико" в июле 2015 года.

"Мог бы заработать намного больше где-нибудь ещё, но выбрал верность клубу. Это тоже чего-то стоит. Разговаривал с женой, мы ждём второго ребёнка. Прежде всего спросил у неё: „Чего бы ты хотела?“ Она сказала, что рада остаться, ей нравится в Лондоне, но я волен выбирать всё что захочу. Это дало мне возможность следовать своему желанию.

У нас был отличный контакт с прошлым тренером. Мы достигли больших успехов. И теперь то же самое — все верят в то, что говорит и думает Жозе", — приводит слова Алдервейрелда Sky Sports.