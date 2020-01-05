Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион
Динамо заинтересовалось нигерийским нападающим
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
МЧМ-2020 по хоккею: обзор полуфиналов (Видео)
МЧМ-2020 по хоккею: обзор полуфиналов (Видео)

Днепр-1 хочет взять в аренду чемпиона мира

Днепр-1 хочет взять в аренду чемпиона мира
14:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Днепр-1 может взять в аренду ещё одного чемпиона мира в составе сборной Украины.

«Днепр-1» заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили. По данным источника, днепряне стремятся арендовать игрока до конца текущего сезона, но пока согласовать такой трансфер не удается.

Стороны сошлись на том, что на первый зимний сбор Цитаишвили отправится с «Динамо», а после окончания этого этапа подготовки ко второй части сезона переговоры по возможной аренде динамовца возобновятся.

Напомним, Цитаишвили за первую команду почти не играет. В текущем сезоне хавбек принял участие лишь в 4-х матчах «бело-синих», в каждом из которых он выходил на замену.

Лидер Порт Вейла похвалил Зинченко

Также напомним, что за «Днепр-1» на правах аренды выступают динамовцы Владислав Супряга и Сергей Булеца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Георгий Цитаишвили, СК ДНепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Никогда не видел парня с таким мощным ударом": Арум о Уайлдере
02 Планы Динамо на январь
03 Зинченко забил в Кубке Англии, МС прошел дальше (Видео)
04 Линекер: Гвардиола изменил футбол в АПЛ
05 Непобедимый хорватский боксер хочет боя с Поветкиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь