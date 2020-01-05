Днепр-1 хочет взять в аренду чемпиона мира

Новости спорта:Днепр-1 может взять в аренду ещё одного чемпиона мира в составе сборной Украины.

«Днепр-1» заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили. По данным источника, днепряне стремятся арендовать игрока до конца текущего сезона, но пока согласовать такой трансфер не удается.

Стороны сошлись на том, что на первый зимний сбор Цитаишвили отправится с «Динамо», а после окончания этого этапа подготовки ко второй части сезона переговоры по возможной аренде динамовца возобновятся.

Напомним, Цитаишвили за первую команду почти не играет. В текущем сезоне хавбек принял участие лишь в 4-х матчах «бело-синих», в каждом из которых он выходил на замену.

Также напомним, что за «Днепр-1» на правах аренды выступают динамовцы Владислав Супряга и Сергей Булеца.