Защитник Динамо уйдет в Серию А

Новости спорта:Представитель бразильской Серии А Коринтианс фактически завершил переход Сидклея.

По информации бразильского Globoesporte, «Динамо» и «Коринтианс» окончательно договорились о сделке по левому латералю Сидклею.

Игрок возвращается в «Коринтианс» на правах аренды до конца 2020 года. О сделке официально должны объявить в понедельник, когда футболист прибудет на медосмотр.

СМИ сообщает, что киевский клуб за аренду получит около 600 тысяч евро. Если в декабре «Коринтианс» захочет выкупить контракт 26-летнего игрока, то придется заплатить 4,4 миллиона евро.

Контракт Сидклея с «Динамо» истекает в 2023 году.