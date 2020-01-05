Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион
Динамо заинтересовалось нигерийским нападающим
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
МЧМ-2020 по хоккею: обзор полуфиналов (Видео)
МЧМ-2020 по хоккею: обзор полуфиналов (Видео)

Защитник Динамо уйдет в Серию А

Защитник Динамо уйдет в Серию А
16:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Представитель бразильской Серии А Коринтианс фактически завершил переход Сидклея.

По информации бразильского Globoesporte, «Динамо» и «Коринтианс» окончательно договорились о сделке по левому латералю Сидклею.

Игрок возвращается в «Коринтианс» на правах аренды до конца 2020 года. О сделке официально должны объявить в понедельник, когда футболист прибудет на медосмотр.

СМИ сообщает, что киевский клуб за аренду получит около 600 тысяч евро. Если в декабре «Коринтианс» захочет выкупить контракт 26-летнего игрока, то придется заплатить 4,4 миллиона евро.

Жиру может перейти в клуб АПЛ

Контракт Сидклея с «Динамо» истекает в 2023 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Новости спорта, Жиру, Новости футбола, Сидклей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Никогда не видел парня с таким мощным ударом": Арум о Уайлдере
02 Планы Динамо на январь
03 Зинченко забил в Кубке Англии, МС прошел дальше (Видео)
04 Известный американский боксер считает, что Усик отберет титулы у Джошуа
05 Линекер: Гвардиола изменил футбол в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь