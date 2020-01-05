Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат

Новости спорта:Ризеспор арендовал футболиста у Динамо.

Как сообщают турецкие источники, представитель местной Суперлиги Ризеспор арендовал до конца сезона полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.

Сумма сделки не оглашается. 29-летний футболист всю свою карьеру провел в Динамо, воспитанником которого и является.

В УПЛ он сыграл 173 матча и забил 23 гола. На его счету 30 поединков в составе сборной Украины, в которых он забил два гола.

Контракт Дениса с киевским клубом заканчивается летом 2020 года. Сейчас Ризеспор идет в средине турнирной таблицы. За этот клуб играет экс-динамовец Николай Морозюк.