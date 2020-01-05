Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат

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18:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Ризеспор арендовал футболиста у Динамо.

Как сообщают турецкие источники, представитель местной Суперлиги Ризеспор арендовал до конца сезона полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.

Сумма сделки не оглашается. 29-летний футболист всю свою карьеру провел в Динамо, воспитанником которого и является.

В УПЛ он сыграл 173 матча и забил 23 гола. На его счету 30 поединков в составе сборной Украины, в которых он забил два гола. 

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Контракт Дениса с киевским клубом заканчивается летом 2020 года. Сейчас Ризеспор идет в средине турнирной таблицы. За этот клуб играет экс-динамовец Николай Морозюк. 

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Денис Гармаш, Новости спорта, Новости футбола.
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