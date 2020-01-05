Наполи активно борется за лидера Спортинга

Новости спорта:Наполи ищет усиление в чемпионате Португалии.

«Наполи» сделал предложение по защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, неаполитанцы готовы заплатить за 27-летнего футболиста € 15 млн. Также заинтересованность в подписании игрока проявляет «Интер».

Интересно, что летом 2019-го на Акунью всерьёз претендовал «Зенит». Тогда сине-бело-голубые предлагали за защитника € 16 млн. Ещё € 4 млн чемпион России был готов выплатить за аргентинца в качестве бонусов.

В текущем сезоне Акунья принял участие в 21 матче на клубном уровне. На его счету забитый мяч и результативная передача. Контракт защитника со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины футболист провёл 27 матчей.