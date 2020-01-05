Ливерпуль выбил Эвертон из Кубка Англии

Новости спорта:Ливерпуль выбил Эвертон с Кубка Англии.

Одно из самых интригующих противостояний 1/64 Кубка Англии состоялось в Ливерпуле, где состоялось дерби - одноименная команда принимала "Эвертон".

"Ливерпуль" - "Эвертон" 1:0 (0:0)

Голы: Джонс Кёр., 71 (1 : 0)

"Ливерпуль": Адриан; Уильямс Н.; Филлипс Н.; Гомез; Чиривелья; Лаллана; Ориги; Джонс Кёр.; Милнер (Ларуки, 9); Эллиотт (Брюстер, 79); Минамино (Окслэйд-Чемберлен, 70)

"Эвертон": Пикфорд; Динь; Холгейт; Сидибе Дж.; Коулмэн (Делф, 63); Мина; Сигурдссон Г.Т. (Кин М., 63); Калверт-Льюин; Шнайдерлин; Ришарлисон; Уолкотт (Бернард, 79)

Предупреждения: - Динь, 57

Все решил шедевральный гол юного Кертиса Джонса, который на 71-й минуте обыгрался с Ориги и по дуге направил мяч в правую "девятку". 1:0 - дальше идет "Ливерпуль".