Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Динамо заинтересовалось форвардом Партизана, за игроком также следит Лион
Динамо заинтересовалось нигерийским нападающим
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
МЧМ-2020 по хоккею: обзор полуфиналов (Видео)
МЧМ-2020 по хоккею: обзор полуфиналов (Видео)

Ювентус не хочет отпускать талантливого защитника

Ювентус не хочет отпускать талантливого защитника
21:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сарри желает, чтобы Демирель остался в команде.

Защитника Ювентуса Мериха Демирала в последнее время связывают с уходом в другой клуб, однако туринцы не планируют расставаться с талантливым турком.

Как сообщает Goal.com, главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри рассчитывает на 21-летнего центрбека, поэтому не рассматривает его продажу ни за какие деньги.

Главными претендентами на Демирала ранее назывались лондонский Арсенал, дортмундская Боруссия и Лестер, но предложенные 40 млн евро не устроили Ювентус.

ПСЖ собирается солидно обновить состав

В текущем сезоне турецкий защитник провел за Юве всего пять матчей во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Ювентус, Новости спорта, Новости футбола, Демираль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Никогда не видел парня с таким мощным ударом": Арум о Уайлдере
02 Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
03 Планы Динамо на январь
04 Известный американский боксер считает, что Усик отберет титулы у Джошуа
05 Зинченко забил в Кубке Англии, МС прошел дальше (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь