Ювентус не хочет отпускать талантливого защитника

Новости спорта:Сарри желает, чтобы Демирель остался в команде.

Защитника Ювентуса Мериха Демирала в последнее время связывают с уходом в другой клуб, однако туринцы не планируют расставаться с талантливым турком.

Как сообщает Goal.com, главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри рассчитывает на 21-летнего центрбека, поэтому не рассматривает его продажу ни за какие деньги.

Главными претендентами на Демирала ранее назывались лондонский Арсенал, дортмундская Боруссия и Лестер, но предложенные 40 млн евро не устроили Ювентус.

В текущем сезоне турецкий защитник провел за Юве всего пять матчей во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.