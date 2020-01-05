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Бавария не отпустит Алабу в АПЛ

Бавария не отпустит Алабу в АПЛ
22:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник мюнхенцев не желает прощаться с игроком.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи об интересе Челси к защитнику Давиду Алабе. Наставник отметил, что мюнхенцы не отпустят игрока сборной Австрии.

«Алаба не продается. Он хорошо сейчас играет на позиции центрального защитника. Давид способен руководить командой, он показал это. Это критерии, которые должен выполнять босс обороны», — цитирует Флика страница Bayern & Germany в Twitter.

Отметим, что Баварию может покинуть другой защитник — Жером Боатенг. Игроком интересуется Арсенал, который намерен арендовать центрбека.

Алаба в нынешнем сезоне провел 17 матчей за Баварию во всех турнирах. На счету 27-летнего защитника 1 гол и 1 результативная передача.

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Бавария, АПЛ, Алаба, Давид, Челсия.
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