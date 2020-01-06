Клопп повторил рекорд легендарного Боба Пейсли

Новости спорта:Наставник Ливерпуля провел 10 матчей без поражений в мерсисайдских дерби.

В воскресенье, 5 января, Ливерпуль минимально обыграл Эвертон в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп повторил достижение легендарного тренера Ливерпуля Боба Пейсли - его серия без поражений в мерсисайдских дерби составляла 10 матчей, столько же теперь у Клоппа.

С момента последнего победного матча Эвертона на Энфилде прошло 24 поединка, из которых 10 раз команды играли вничью и 14 раз "красные" выигрывали, сообщает Sporf.

Напомним, что Ливерпуль ровно год не проигрывает в Премьер-Лиге - последнее поражение состоялось 3 января 2019 года.