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Рома неожиданно уступила Торино в Серии А (Фото, Видео)

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Рома неожиданно уступила Торино в Серии А (Фото, Видео)
08:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Рома уступила Торино в матче 18-го тура Серии А.

В матче 18-го тура Серии А Рома дома проиграла Торино (0:2).

Быки вышли вперед в концовке первого тайма. На 45+2 минуте нападающий гостей Андреа Белотти прицельно пробил в верхний угол ворот римлян.

После перерыва Рома создала несколько опасных моментов, но отыграться команде Паулу Фонсеки не удалось. На 88-й минуте Белотти установил окончательный счет встречи, реализовав пенальти.

Обзор матча:

Рома с 35 очками остается на 4-м месте в Серии А. Торино набрал 24 очка и поднялся на 9-ю позицию.

В следующем туре 12 января Рома дома примет Ювентус, Торино встретится с Болоньей.

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ФК Рома, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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