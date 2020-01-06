Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проводит отпуск со своей семьей на острове Барабадос. В этом же месте отдыхает и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
Боксер и экс-футболист встретились на пляже Сэнди Лейн и сделали совместное фото.
Шевченко поделился фотографией на своей странице в Instagram.
"Еще один замечательный день на Сэнди Лейн с семьей. Рад был видеть Энтони Джошуа", - написал украинец.
Ранее сообщалось, как Андрей Шевченко встретил Новый год.