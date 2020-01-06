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Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)

Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)
08:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Андрей Шевченко проводит отпуск со своей семьей на острове Барабадос.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проводит отпуск со своей семьей на острове Барабадос. В этом же месте отдыхает и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Боксер и экс-футболист встретились на пляже Сэнди Лейн и сделали совместное фото.

Шевченко поделился фотографией на своей странице в Instagram.

 "Еще один замечательный день на Сэнди Лейн с семьей. Рад был видеть Энтони Джошуа", - написал украинец.

Ранее сообщалось, как Андрей Шевченко встретил Новый год.

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Андрей Шевченко, Отдых, Бокс, Футбол, Джошуа.
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