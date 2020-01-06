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ПСЖ разнес Линас-Монтлери в матче Кубка Франции (Фото, Видео)

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ПСЖ разнес Линас-Монтлери в матче Кубка Франции (Фото, Видео)
09:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта:ПСЖ легко справился с любительской командой в матче 1/32 финала Кубка Франции.

В рамках 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ на выезде без проблем разобрался с Линас-Монтлери со счетом 6:0 и вышел в следующий раунд турнира.

Счет в составе парижан на 30-й минуте открыл Адиль Аушиш. Примечательно, что клуб, который выступает во Франции на региональном уровне мог сравнять счет, но Идрисса Кануте не реализовал пенальти.

Далее забивали исключительно игроки ПСЖ: по дублю оформили Эдинсон Кавани и Пабло Сарабия, а также гол на свой счет записал Максим Чупо-Мотинг.

Обзор матча:

Отметим, что парижане матчем с Линас-Монтлери стартовали на турнире, а более скромный клуб до этого преодолел уже два раунда.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, а следующий матч команда Тухеля проведет против Сент-Этьенна в рамках 1/4 финала Кубка французской лиги, 8 января.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола.
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