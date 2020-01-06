Экс-звезда Челси перебрался в Аль-Ахли (Фото)

Полузащитник Црвены Звезды Марко Марин продолжит карьеру в Аль-Ахли, сообщает официальный Twitter клуба из Саудовской Аравии. Детали трансфера не сообщаются.
Марин выступал за Црвену Звезду с августа 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел 27 матчей за сербский клуб, отметившись 4 голами и 11 результативными передачами.
В течение карьеры Марин играл за Боруссию Менхенгладбах, Вердер, Челси, Севилью, Фиорентину, Андерлехт, Трабзонспор и Олимпиакос. Вместе со сборной Германии Марко выиграл бронзу чемпионата мира-2010 в ЮАР.
Marko Marin undergoing his medical examination #AHLIFC pic.twitter.com/gbOlVtqwMN— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 5 января 2020 г.
Аль-Ахли идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отметим, что в сезоне 2017/18 клуб возглавлял украинский тренер Сергей Ребров.