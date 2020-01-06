Реал настроен вернуть Лунина из аренды

Новости спорта:Юристы "сливочных" ищут способ вернуть Андрея Лунина, чтобы арендовать другому клубу.

Голкипер Вальядолида, права на которого принадлежат Реалу, может уже в январе вернуться в стан "сливочных", сообщает Marca.

Руководство мадридского клуба уже связалось с Вальядолидом на предмет того, чтобы вернуть украинца из аренды досрочно.

Лунин не получает достаточно игрового времени в своем нынешнем клубе, что не устраивает Реал, поэтому он намерен повторно за сезон отдать вратаря в аренду. Юристы клуба работают над тем, чтобы найти законные способы.

Сообщается, что мадридскому клубу поступали несколько предложений по Лунину, втом числе от клубов не из Испании.