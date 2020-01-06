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Лингард провалил 2019 год: как улучшить статистику

Лингард провалил 2019 год: как улучшить статистику
14:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Джесси Лингард стал меньше пользоваться социальными сетями и больше работать, чтобы вернуться на бывший уровень.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард стал меньше пользоваться социальными сетями и больше работать, чтобы вернуться на бывший уровень.

У Лингарда были проблемы в клубе из-за того, что он регулярно отправлял сообщения, рекламирующие его бренд одежды "JLingz", а также из-за видео отдыха с Майами, на котором он шутил вместе с партнером по команде Маркусом Рэшфордом и другими своими друзьями.

Все было бы ничего, но Лингард за весь 2019 год ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи в АПЛ.

Но сейчас, похоже, Лингард внял требования клуба и ограничил себя в соцсетях.

"Я не думаю, что вы видите от него такую же активность в социальных сетях, как раньше. Лингард усердно работает, не поднимая головы, и возвращается к тому Джесси, которого я знал.

Мы хотим, чтобы он снова забивал и делал голевые передачи. Никто не бегает так много, как Джесси. Он — отличный спусковой крючок в нашей игре в прессинг. У него живой игривый характер", — цитирует Сульшера Daily Mail.

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Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Джесси Лингард.
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