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Динамо возобновило охоту на Зайца

Динамо возобновило охоту на Зайца
14:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Миха Зайц вновь заинтересовал представителей киевского Динамо.

Словенский полузащитник Фенербахче Миха Зайц вновь заинтересовал представителей киевского Динамо, сообщает турецкий журналист Экрем Конур в твиттере.

По его информации, помимо киевлян в услугах 25-летнего игрока также заинтересован Зенит. Оба клуба готовы провести переговоры с представителем Зайца.

Динамо активно интересовалось словенцем еще летом, тогда киевляне хотели взять игрока Фенербахче в аренду. Отметим, что вчера бело-синих покинул Денис Гармаш, который до конца сезона будет играть в аренде за турецкий Ризеспор.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Миха Зайц сыграл лишь в пяти матчах за стамбульский клуб, забив 1 гол. Сейчас он восстанавливается от травмы лодыжки.

Динамо на зимний перерыв ушло на втором месте чемпионата Украины. Команда Михайличенко вскоре выйдет из отпуска и 15 января отправится на первый сбор в турецкий Белек.

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Миха Зайц.
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