Вест Хэм подпишет вратаря сборной Ирландии

Новости спорта:Даррен Рэндолф близок к переходу в Вест Хэм за 4 миллиона фунтов стерлингов.

Голкипер Миддлсбро Даррен Рэндолф близок к переходу в Вест Хэм за 4 миллиона фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Сам вратарь также не против вновь поиграть в АПЛ, из-за чего сделка должна состояться. Ранее 32-летний ирландец выступал за Молотобойцев с 2015 по 2017 год.

По информации издания, Рэндолф рассматривается руководством Вест Хэма как опытный игрок, который будет вторым вратарем команды после Лукаша Фабиански. Сейчас кипер восстанавливается после травмы бедра, но вскоре вернется к игре.

Молотобойцы также продолжат переговоры с Бенфикой о приобретении полузащитника Жедсона Фернандеша, очередной этап пройдет завтра.

В нынешнем сезоне 32-летний ирландский вратарь провел 14 матчей в рамках Чемпионшипа, пропустив 21 гол и отстояв 2 игры «на ноль».

Помимо Фабиански, который вернулся к игре в декабре после восстановления от травмы, в расположении Мойеса также Роберто Хименес и Дэвид Мартин.

Вест Хэм в данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 22 очка после 20 сыгранных туров.