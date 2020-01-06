Минамино прокомментировал свой дебют за Ливерпуль

Новости спорта:Такуми Минамино рад дебюту за "красных".

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино высказался относительно своего дебюта в матче Кубка Англии с «Эвертоном» (1:0).

«Счастлив, что стал частью этой команды, но теперь мне нужно показать, что я могу на поле.

Лично я хотел бы забить или отдать голевую передачу. Вероятно, это был один из самых интенсивных матчей за всю карьеру. Знал, что Премьер-лига будет такой, поэтому я не удивился.

Была отличная атмосфера, думаю, что «Энфилд» – лучший стадион для игроков. Болельщики были великолепны. Я рад, что мы победили», – сказал Минамино.