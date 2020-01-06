Полузащитник МЮ начал работать со скандальным агентом

Новости спорта:Лингард подписал контракт с Райолой.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сменил агента. Теперь игрок сотрудничает с известным Мино Райолой.

Работа Райолы с полузащитником является частью его стратегии по установлению связей с как можно большим числом английских игроков.

В «Манчестер Юнайтед» понимают, что теперь хавбека будет весьма сложно удержать, учитывая отношения агента с клубом в последнее время.

В этом сезоне Лингард провел за «красных дьяволов» 18 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Ориентировочная стоимость хавбека составляет 40 миллионов евро.