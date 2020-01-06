Наполи - Интер: где и когда смотреть матч

Новости спорта:Наполи и Интер провели между собой 155 матчей во всех турнирах: 48 побед "партенопеев", 67 – "змеев" и 40 ничьих.

В понедельник, 6 января на стадионе «Сан-Паоло» состоится центральный поединок 18-го тура итальянской серии А между «Наполи» и «Интером».

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

В прямом телеэфире поединок «Наполи» — «Интер» на территории Украины покажет канал «Футбол 1». Начало трансляции — 6 января в 21:45. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Матч-ТВ».

Поединок 18-го тура первенства Серии А сезона-2019/20, в котором Наполи примет Интер, утратил значительную часть своей турнирной подоплеки по сравнению с сезоном прошлым, поскольку сейчас команды даже с натяжкой не назовешь конкурентами за места под итальянским "солнцем".