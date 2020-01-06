Десна усилилась экс-игроком сборной Украины

Новости спорта:Филипп Будковский пополнил состав "северян".

Десна на официальном сайте сообщила о переходе нападающего Зари Филиппа Будковского. С форвардом подписан полноценный контракт, но условия соглашения не разглашаются.

27-летний нападающий стал вторым зимним новичком черниговского клуба после полузащитника Левана Арвеладзе, который также перешел из Зари.

В нынешнем сезоне Будковский не мог похвастаться игровой практикой в команде Виктора Скрипника. В 14 матчах за луганчан форвард забил всего один мяч.

Будковский — воспитанник Шахтера, известен по выступлениям за Ильичевец, Севастополь, Анжи, Кортрейк и Сошо. В Зарю вернулся в начале 2019 года.