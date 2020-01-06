МЮ хочет переманить хавбека Барселоны

Новости спорта:Артуро Видаль может усилить МЮ.

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за полузащитника Барселоны Артуро Видаля, сообщает Football Italia, ссылаясь на чилийскую телеканал DirecTV.

Красные дьяволы рассматривают Видаля в качестве замены травмированным Полю Погба и Скотту Мактоминею.

Впрочем, отмечается, что Барселона не намерена расставаться с чилийцем зимой. Серьезный интерес к полузащитнику проявляет Интер, сообщалось, что нерадзурри уже согласовали с ним условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль сыграл в 20 матчах за Барселону, отметившись 6 голами и одной результативной передачей.