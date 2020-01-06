Известный итальянский футболист собирается завершить карьеру

Новости спорта:Даниэле Де Росси хочет перейти на должность функционера.

Полузащитник Боки Жуниорс Даниэле Де Росси в скором времени объявит о завершении карьеры, сообщает gianlucadimarzio.com.

36-летний итальянец планирует добиться досрочного расторжения контракта с аргентинским клубом, срок действия которого рассчитан до июня.

Отмечается, что Де Росси, вероятнее всего, вернется в Рому, чтобы занять одну из должностей в клубе.

Полузащитник перешел в Боку прошлым летом, но из-за травм провел всего 6 матчей за генуэзцев. До отъезда в Аргентину Де Росси отыграл 17 сезонов за Рому.