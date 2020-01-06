Тренер Мариуполя о футболисте: "Он - космонавт"

Новости спорта:Бабич не доволен тем, как повел себя один футболист.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич жестко высказался об экс-форварде приазовцев Андрее Борячуке, который летом 2019 года принял решение вернуться из Мариуполя в донецкий Шахтер.

«Мне нравится реакция молодых футболистов, которые мало играют, но все равно стараются работать и не обижаются. А есть и такие игроки, которые получают игровую практику, но при этом все равно держат какие-то обиды».

Пример — это Борячук. Андрей — космонавт, ему надо разобраться в себе. Данные просто сумасшедшие, но необходимо разобраться, что он хочет — сидеть спокойно в красивой форме без игровой практики или играть в футбол. Будет очень жалко, если футболист с таким потенциалом не заиграет на хорошем уровне.

Если в ближайшее время в его голове не прибавится маргарина, то будет проблема, ведь он практически полгода находится без игровой практики», — цитирует слова Бабича ua.tribuna.com, ссылаясь на Футбольный формат.

«Андрей уже год без стабильной игровой практики. Играть в чемпионате U-21 — это явно не тот уровень, которого он заслуживает. Такого футболиста нам очень сильно не хватало в первой части сезона: Руслан Фомин травмировался, Даниил Сикан вернулся в Шахтер, а Кулаков после травмы так и не восстановился. Думаю, у Борячука было бы очень много игровой практики. Однако нам пришлось бы потрепать очень много нервов друг другу, чтобы привести его в чувство».