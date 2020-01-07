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Сломал систему: футболисты Милана спели на посвящении Ибрагимовича (Видео)

Сломал систему: футболисты Милана спели на посвящении Ибрагимовича (Видео)
07:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Легендарного шведа тепло встретили в итальянском клубе.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прошел церемонию посвящения в ряды Милана. Но вместо того, чтобы самому исполнить песню, за него это сделали игроки "россонери".

Соответствующее видео опубликовал вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Златану понравился подход одноклубников - в конце он поблагодарил их аплодисментами.

Видео:

Напомним, Златан перешел в Милан на правах свободного агента. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сыграл первый официальный матч за Милан.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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