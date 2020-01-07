Сломал систему: футболисты Милана спели на посвящении Ибрагимовича (Видео)

Новости спорта:Легендарного шведа тепло встретили в итальянском клубе.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прошел церемонию посвящения в ряды Милана. Но вместо того, чтобы самому исполнить песню, за него это сделали игроки "россонери".

Соответствующее видео опубликовал вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Златану понравился подход одноклубников - в конце он поблагодарил их аплодисментами.

Видео:

Donnarumma & Ibrahimovic pic.twitter.com/DbNCLLgxrE — A Tutto Milan 1899 (@atmilan1899) January 5, 2020

Напомним, Златан перешел в Милан на правах свободного агента. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сыграл первый официальный матч за Милан.