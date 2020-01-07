Олимпик может подписать экс-вратаря украинских грандов

Новости спорта:Голкипер Сабаила Александр Рыбка раздумывает над возвращением в Украину.

Голкипер Сабаила Александр Рыбка раздумывает над возвращением в Украину, сообщает Dynamomania.com. Украинец может продолжить карьеру в Олимпике.

Рыбка присоединился к Сабаилу в январе прошлого года в статусе свободного агента. В мае украинец продлил контракт с азербайджанским клубом.

В Украине Рыбка выступал в составе Шахтера, Динамо и Оболони. В январе 2012 года Александр был отстранен от футбола на два года после того, как в его крови были обнаружены запрещенные препараты.

В нынешнем сезоне 32-летний Рыбка провел 5 матчей за Сабаил, пропустив 8 голов. Голкипер пропустил старт сезона из-за травмы колена.

Ранее сообщалось, что Олимпик заинтересован в услугах экс-голкипера Динамо Артема Кичака.

Олимпик завершил первую часть сезона на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. Команда Висенте Гомеса 14 января отправится на сбор в Турцию.