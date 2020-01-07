Трансферные планы Александрии на январь

Новости спорта:Александрия планирует подписать трех-четырех новичков текущей зимой.

Александрия планирует подписать трех-четырех новичков текущей зимой, передает портал Footboom.com.

Команда Владимира Шарана рассматривает игроков на позиции опорного и левого полузащитников, а также нападающего.

Сообщается, что клуб также намерен попрощаться с вратарем Дмитрием Рудыком, что преимущественно выступает за дубль и провел всю карьеру в Александрии.

В минувшем декабре Александрия арендовала у Динамо защитника Романа Вантуха до конца нынешнего сезона.

В январе бронзовые призеры Премьер-лиги отправятся на сбор в Турцию, где планируют провести пять контрольных матчей.

На зимний перерыв александрийцы ушли на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги и имеют равное количество очков с четвертой командой чемпионата Десной.