Трансферные планы Александрии на январь

Александрия планирует подписать трех-четырех новичков текущей зимой, передает портал Footboom.com.
Команда Владимира Шарана рассматривает игроков на позиции опорного и левого полузащитников, а также нападающего.
Сообщается, что клуб также намерен попрощаться с вратарем Дмитрием Рудыком, что преимущественно выступает за дубль и провел всю карьеру в Александрии.
В минувшем декабре Александрия арендовала у Динамо защитника Романа Вантуха до конца нынешнего сезона.
В январе бронзовые призеры Премьер-лиги отправятся на сбор в Турцию, где планируют провести пять контрольных матчей.
На зимний перерыв александрийцы ушли на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги и имеют равное количество очков с четвертой командой чемпионата Десной.