Заявка Барселоны на Суперкубок Испании

Новости спорта:Пресс-служба Барселоны огласила заявку команды на предстоящий розыгрыш Суперкубка Испании.

В финальный список игроков не попали три футболиста: вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Артур и крайний нападающий Усман Дембеле. Игроки продолжают восстанавливаться от травм.

Вратари: Нету, Иньяки Пенья, Тэнасе;

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Ваге, Араухо;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Перес, Пуч, Фати, Кольядо;

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн.

Напомним, что Суперкубок Испании пройдет с 8 по 12 января в Саудовской Аравии. В полуфинале турнира встретятся Барселона и Атлетико. Поединок состоится 9 января в 21:00 по киевскому времени. Во втором полуфинале сыграют Реал и Валенсия.

Ранее сообщалось, что Дембеле, которого связывают с Ливерпулем, "лайкнул" свое фото в футболке мерсисайдцев.